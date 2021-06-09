После выступления Go_A на "Евровидении - 2021", украинцы задумались, кто поедет в следующем году

После финала конкурса "Евровидение - 2021" в Роттердаме, где Украину представляла Екатерина Павленко с группой Go_A, украинцы уже рассуждают, кто же поедет на песенный конкурс в следующем году. Как пишет Politeka.net, на официальной странице "Евровидения" в Инстаграм появился пост о выборе кандидатов для конкурса в следующем году.

"Кого украинцы хотят на Евровидение-2022? The HARDKISS, Верка Сердючка и ONUKA-артисты, которых написал каждый 3 в нашем опросе в сториз и хочет увидеть кого-то из них как представителя Украины на Евровидении-2022! Также популярными ответами наших читателей были такие варианты представителей как Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY и другие. Кто ваш идеальный представитель Украины на песенном конкурсе?", - сказано в сообщении.

Пользователи активно комментируют и предлагают, кого хотят видет на Евровидении от Украины в следующем году.

"Хотілося би Ярмака, але він можливо не погодиться😢", " The hardkiss 🔥", "Европа будет счастлива вновь увидеть Сердючку. И мы тоже. Так что это беспроигрышный вариант)", " Сердючка! ❤️", " The Hardkiss❤️Aле вони вже переросли Євробачення🤷‍♀️Воно їм не потрібне", " Артёма Пивоварова🔥❤️", "Мне кажется, что на Евровидение надо брать более новых и интересных артистов, а не заезжанных 150 раз, которые будут по-новому интересны Европе, как Go_a", " Оля Полякова, Таянна, Аліна Паш, Eria (Vilna)🔥", - пишут пользователи.

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