Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, показала себя с травмированой ногой

Как пишет Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко недавно вместе со звездой украинского шоу-бизнеса Олегом Винником презентовала песню "Діаманти".

Недавно девушка отправилась отдыхать на турецкий курорт Аланья. Элина публиковала в Инстаграм фото, где позировала на фоне цветов в сдельном купальнике с пальмочками и глубоким декольте.

Но, похоже отдых немного подпортила неприятная ситуация из травмой ноги. В новых сторис исполнительница показала вечернюю прогулку по территории отеля с перемотаной ногой.

"Я почему-то даже, если честно, никак не удивлена", - сказала она на видео, показав перевязанную левую ногу в колене.

Вчера девушка показала свою окровавленную ногу с бинтами, напугав своих поклонников. Подробностей и того, как именно получила травму, Элина пока не сообщила. Видимо девушка сейчас не до этого.

Элина Иващенко и Олег Винник они увиделись перед прямым эфиром финала шоу «Х-фактор» в 10 сезоне. Винник был звездным партнером участныцы проекта. По ее словам Олег "оказался очень искренним, открытым и на удивление простым человеком". Иващенко добавила, что они быстро нашли общий язык.

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