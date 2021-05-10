Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника по дуэту, показала очаровательное фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, которая недавно презентовала чувственную дуэтную песню с Олегом Винником, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась милым кадром с отдыха, на котором засветила необычное тату на ноге.

Как видно, Элина запечатлена, сидя на камнях под пальмами в экстравагантной позе. Перед камерой она появилась в коротеньком пестром платье, которое оголило стройные ножки. На одной из них, к слову, видно небольшое оригинальное тату. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, она откинула голову и смотрит в небо.

В подписи к фотографии Иващенко написала: "Море. Скоро увидимся". Пользователи не упустили возможность осыпать красотку комплиментами в комментариях к фото: "Элина ты такая красивая", "Красотка", "Обожаю тебя".

Отметим, что недавно певица опубликовала в своем микроблоге очаровательный кадр, который сделала в зеркало на телефон. Она заняла интересную позу, вытянув спину и кокетливо изогнув ногу. Перед камерой красотка появилась в смелом образе – на ней короткие черные шортики и яркая красная кофточка в облипку, а свой образ она дополнила белыми кедами.

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