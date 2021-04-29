Співачка Еліна Іващенко виклала яскраві кадри з виступу з Олегом Винником

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" та учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко та відомий український Серцеїд Олег Винник нещодавно презентували чуттєву дуетну пісню "Діаманти". У своєму мікроблозі в Instagram молода співачка опублікувала фото і відео зі спільного виступу на "Голосі країни", а в коментарях під її постами розгорілася бурхлива дискусія про можливий роман між артистами.

Треба сказати, що особисте життя Олега Винника для його фанатів залишається загадкою протягом багатьох років. Виконавець не поширюється на цю тему, але шанувальники довгий час були впевнені, що у нього є дружина – бек-вокалістка Таїсія Сватко (Таюне). Тепер же, після дуету з Еліною Іващенко, в соцмережах заговорили про можливий роман Винника з молодою красунею.

У коментарях до фото і відео пишуть, що Еліна могла і посунути Таюне. "Це хіт! Браво", "Щось мені підказує, що це не тільки дует", "Думаєте, Таюне посунула?", "На те і розраховують, щоб так думали, а насправді все норм", "Дуже красиво", "Неймовірні", "Клас, рада за тебе", "Красива пісня, шикарний дует!", "Вітаю! Це було яскраво, душевно, неймовірно красиво", "Яке гарне поєднання голосів", "Приголомшлива пісня і дует", - пишуть в коментарях.

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