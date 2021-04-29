Певица Элина Иващенко выложила яркие кадры из выступления с Олегом Винником

Как сообщает Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко и известный украинский сердцеед Олег Винник недавно презентовали чувственную дуэтную песню "Діаманти". В своем микроблоге в Instagram молодая певица опубликовала фото и видео из совместного выступления на "Голосі країни", а в комментариях под ее постами разгорелась бурная дискуссия о возможном романе между артистами.

Надо сказать, что личная жизнь Олега Винника для его фанатов остается загадкой на протяжении многих лет. Исполнитель не распространяется на эту тему, но поклонники долгое время были уверенны, что у него есть жена – бэк-вокалистка Таисия Сватко (Таюне). Теперь же, после дуэта с Элиной Иващенко, в соцсетях заговорили о возможном романе Винника с молодой красоткой.

В комментариях к фото и видео пишут, что Элина могла и подвинуть Таюне. "Это хит! Браво", "Что-то мне подсказывает, что это не только дуэт", "Думаете, Таюне подвинула?", "На то и рассчитывают, чтоб так думали, а на самом деле всё норм", "Очень красиво", "Невероятные", "Класс, рада за тебя", "Красивая песня, шикарный дуэт!", "Поздравляю! Это было ярко, душевно, невероятно красиво", "Какое красивое соединение голосов", "Потрясающая песня и дуэт", - пишут в комментариях.

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