Серцеїд Олег Винник вже давно підкорив мільйони українок, але все ж залишається загадкою для багатьох

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска", вже давно підкорив серця мільйонів жінок. Однак, особисте життя відомого артиста залишається загадкою, яку він тримає за сімома замками. Виннику приписують в дружини його бек-вокалістку Таїсію Сватко, яка також виступає сольно під ім'ям Таюне. Нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених виконавиці опублікували загадкове чорно-біле відео, на якому її можна побачити разом з Олегом.

Ролик починається з романтичного моменту на сцені, коли Винник дарує Таюне красивий букет, вставши на одне коліно. Вона з радістю його приймає, а співак, віддавши квіти, швидко йде в зал. Далі в ролику можна побачити різні кадри з Таюне, на яких вона то одна, то в компанії інших людей, на сцені і за лаштунками. Також на відео з'являються кадри з самим Олегом Винником - він співає на сцені, спілкується з фанатами і музикантами. Весь час в ролику звучить динамічна пісня.

У підписі до публікації написала: "Я не сплю через тебе. Я не сплю через тебе". Користувачі тут же почали обговорювати ролик, засинаючи парочку компліментами в коментарях. "Боже, ти вирішила мене вбити своїм відео, яка милота", "Оце чоловік", "Супер, браво, Таюне", "Ти суперзірка", "Браво, потішили такими чудовими словами", "Які красиві", - пишуть користувачі в коментарях до відео і залишають безліч лайків цій парочці.

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