Сердцеед Олег Винник уже давно покорил миллионы украинок, но все также остается загадкой для многих

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска", уже давно покорил сердца миллионов женщин. Однако, личная жизнь известного артиста остается загадкой, которую он держит за семью замками. Виннику приписывают в жены его бэк-вокалистку Таисию Сватко, которая также выступает сольно под именем Таюне. Недавно на одной из фан-страниц, посвященных исполнительнице опубликовали загадочное черно-белое видео, на котором ее можно увидеть вместе с Олегом.

Ролик начинается с романтического момента на сцене, когда Винник дарит Таюне красивый букет, встав на одно колено. Она с радостью его принимает, а певец, отдав цветы, быстро уходит в зал. Дальше в ролике можно увидеть разные кадры с Таюне, на которых она то одна, то в компании других людей, на сцене и за кулисами. Также на видео появляются кадры с самим Олегом Винником – он поет на сцене, общается с фанатами и музыкантами. Все время в ролике звучит динамичная песня.

В подписи к публикации написала: "Я не сплю из-за тебя. Я не сплю из-за тебя". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик, засыпая парочку комплиментами в комментариях. "Боже, ты решила меня убить своим видео, какая милота", "Вот это мужчина", "Супер, браво, Таюне", "Ты супер-звезда", "Браво, потешили такими чудесными словами", "Какие красивые", - пишут пользователи в комментариях к видео и оставляют множество лайков этой парочке.

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