Сердцеед Олег Винник уже давно покорил миллионы украинок, но все также остается загадкой для многих
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска", уже давно покорил сердца миллионов женщин. Однако, личная жизнь известного артиста остается загадкой, которую он держит за семью замками. Виннику приписывают в жены его бэк-вокалистку Таисию Сватко, которая также выступает сольно под именем Таюне. Недавно на одной из фан-страниц, посвященных исполнительнице опубликовали загадочное черно-белое видео, на котором ее можно увидеть вместе с Олегом.
Ролик начинается с романтического момента на сцене, когда Винник дарит Таюне красивый букет, встав на одно колено. Она с радостью его принимает, а певец, отдав цветы, быстро уходит в зал. Дальше в ролике можно увидеть разные кадры с Таюне, на которых она то одна, то в компании других людей, на сцене и за кулисами. Также на видео появляются кадры с самим Олегом Винником – он поет на сцене, общается с фанатами и музыкантами. Все время в ролике звучит динамичная песня.
В подписи к публикации написала: "Я не сплю из-за тебя. Я не сплю из-за тебя". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик, засыпая парочку комплиментами в комментариях. "Боже, ты решила меня убить своим видео, какая милота", "Вот это мужчина", "Супер, браво, Таюне", "Ты супер-звезда", "Браво, потешили такими чудесными словами", "Какие красивые", - пишут пользователи в комментариях к видео и оставляют множество лайков этой парочке.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал"
Американская невестка Чапкиса объявила о важном решении после 20 лет брака: "Безумно, но..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Напомним, Олег Винник не устоял перед Лаурой-искусительницей, наплевав на приличия: "Как-то так случилось...".
Как сообщала Politeka, Винник привел своего красавчика-"брата" на "Голос країни", неожиданные кадры: "Нужно признаться, что...".
Также Politeka писала, Винник приоткрыл тайну об участниках прямых эфиров "Голосу країни": "Самый ответственный...".