19-летняя Элина Иващенко, победительница множества музыкальных конкурсов, в том числе "Голос. Дети" и "Х-Фактор", удивила историей о своем знакомстве с Олегом Винником

Как известно, 47-летний "любимец волчиц" был звездным партнером Элины на проекте. А недавно артисты выпустили совместную песню «Діаманти». Иващенко раскрыла журналу Viva!, что ее знакомство с Винником, на самом деле, началось с конфуза.

Впервые они увиделись перед прямым эфиром финала шоу «Х-фактор» в 10 сезоне. На этом этапе участники пели в дуэте с известными исполнителями.

"Меня сразу предупредили, что Олега нужно называть по имени-отчеству, поэтому я настроилась на серьезное знакомство. Помню, как стояла на сцене, а он подошел сзади. Поворачиваюсь: «Здравствуйте, Олег!». И тут же вижу взгляды организаторов шоу, которые как будто бы шепчут: «Анатольевич, Анатольевич говори!». Думаю: "Все пропало", - поделилась девушка.

Но Олег, к ее счастью, "оказался очень искренним, открытым и на удивление простым человеком". Иващенко добавила, что они быстро нашли общий язык.

"Это огромный опыт для меня. Я очень счастлива, что в моей жизни появился человек, с которым у нас состоялся дуэт!", - подытожила победительница "Х-Фактора".

Винник поделился кадрами с Элиной в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net, процитировав в подписи строчки из их новой песни:

"Щось приховала в собі, та все одно мене вабиш іскрами (с) #діаманти".

На кадрах пара выступила в финале "Голосу країни". Пользователи оценили дуэт в комментариях:

"Ваше выступление, и выступление Сергея были лучшими номерами вечера! 😻"

"У вас голос как у ангела! 😍"

"Обалденная песня🔥"

"Любимые наши Олег и Елена вы просто невероятно талантливы!"

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