В Сети бурно обсуждают любопытный кадр с бэк-вокалисткой Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой"

Слухи о том, что артистов связывают семейные узы, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, тщательно оберегая статус холостяка и любимца "вовчиць", но в Сети периодически появляются кадры, как доказательство его супружеской жизни.

О Таисии Сватко (настоящее имя Таюне) известно немного, кроме того, что она повсюду сопровождает Винника. Исполнительница родилась 4 января 1974 года в Черкассах. Окончила Каневское училище культуры и искусства (ныне колледж). В 2019 году выпустила свой пока единственный сингл «Солодкі сльози». В этом же году получила национальную музыкальную премию «Украинская песня года».

На архивном снимке, опубликованном в одной из фан-групп Таюне в Инстаграм, женщина предстала в обнимку с малышом, передает Politeka.net. Блондинка улыбалась, прижимая мальчика за плечи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Наконец-то вы сделали этот шаг, Таюне. Сильно, смело, и прекрасно. Нежное, милое, ласковое фото.❤️😍🙌"

"Самые милые❤️❤️"

"Такие прекрасные❤️"

"Вау!!! Наконец-то дождались, 👏👏"

Ранее мы рассказывали, в Сеть просочился кадр с Винником, Таюне и шоуменом Юрием Горбуновым. Таисия "повесилась" на Горбунова, прильнув к нему практически всем телом. Все трое улыбались и светились от счастья.

"Самые важные люди в жизни - они в сердце. Всегда❤️🔐", - подписал снимок автор поста.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

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