Украинский исполнитель Олег Винник дал концерт в Виннице, в сети появилось видео

Как сообщает Politeka.net, недавно известный украинский исполнитель Олег Винник сообщил своим "волчицам" радостную новость. Оказалось, что после "Голоса країни" и записи дуэта с молодой певицей Элиной Иващенко, артист вернулся к концертной деятельности. В своем Instagram он ранее опубликовал афише своих выступлений в разных городах Украины. И в сети уже появилось видео из первого концерта в Виннице.

Как видно, на сцену артист вышел в темных джинсах и своей брендовой футболке, выглядел очень стильно. Однако, в комментариях е видео отметили, что Винник показался им весьма уставшим, вид артиста обеспокоил фанатов.

"Олег, как всегда, непревзойденный, как приятно его снова увидеть на сцене. Исполнение песни на высшем уровне: красиво, мелодично, дух захватывает, молодец. Спасибо огромное Вам за видео", "Вы такой же красивый, с сильным волшебным голосом. Успехов Вам в Вашем творчестве и в личной жизни!", "Веселый, самый лучший день в твоей жизни. люблю тебя за прекрасные песни, всего хорошего", "Красивая песня Олег Винник!", "Олег, как всегда, прекрасен, но мне он кажется таким уставшим", - пишут в комментариях к видео с концерта Винника.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…".

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