Публика ищет новые способы повосторгаться красотой бэк-вокалистки Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой"
В Сети полно слухов о том, что 47-летний Винник давно и счастливо женат на своей коллеге Таисии Сватко (настоящее имя Таюне), несмотря на все его попытки сохранить статус "ловеласа".
Один из таких кадров вдохновил поклонников блондинки на творчество. На фан-страничке Таюне в Инстаграм опубликовали фото, где она предстала с роскошным буктом белых роз в "тумане" из сердечек, передает Politeka.net.
"Её лицо - второе солнце, дарит свет. Она такая одна, таких больше нет.😻😍🥰", - подписал снимок автор поста.
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Поклонники часто обсуждают внешность артистки, в том числе и ее искреннюю обезоруживающую улыбку. Одновременно с этим фото на другой фан-страничке "тайной жены" Винника опубликовали видео, "нарезав" фрагменты из различных роликов с ней и Олегом. Кадры сопроводили песней Егора Крида "О, боже, мама, я схожу с ума".
"Улыбка прекрасной Таюне сводит всех с ума!!! 🖤🖤🖤", - говорится в подписи.
Пользователи согласились с этим утверждением:
"очень красивая женщина фото класс"
"Таюне квіточка❤️❤️"
"Очень красивая женщина, супер, умнички, кайф, шедевр у вас такие теплые светлые обработки просто 🔥"
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