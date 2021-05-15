Публика ищет новые способы повосторгаться красотой бэк-вокалистки Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой"

В Сети полно слухов о том, что 47-летний Винник давно и счастливо женат на своей коллеге Таисии Сватко (настоящее имя Таюне), несмотря на все его попытки сохранить статус "ловеласа".

Таисия, к слову, тоже хранит тайну о своем семейном положении. Периодически у нее в Инстаграм мелькают милые фото, где она в обнимку с музыкантом позирует с широкой улыбкой, или хвастается огромными букетами цветов от того самого главного мужчины в своей жизни.

Один из таких кадров вдохновил поклонников блондинки на творчество. На фан-страничке Таюне в Инстаграм опубликовали фото, где она предстала с роскошным буктом белых роз в "тумане" из сердечек, передает Politeka.net.

"Её лицо - второе солнце, дарит свет. Она такая одна, таких больше нет.😻😍🥰", - подписал снимок автор поста.

Поклонники часто обсуждают внешность артистки, в том числе и ее искреннюю обезоруживающую улыбку. Одновременно с этим фото на другой фан-страничке "тайной жены" Винника опубликовали видео, "нарезав" фрагменты из различных роликов с ней и Олегом. Кадры сопроводили песней Егора Крида "О, боже, мама, я схожу с ума".

"Улыбка прекрасной Таюне сводит всех с ума!!! 🖤🖤🖤", - говорится в подписи.

Пользователи согласились с этим утверждением:

"очень красивая женщина фото класс"

"Таюне квіточка❤️❤️"

"Очень красивая женщина, супер, умнички, кайф, шедевр у вас такие теплые светлые обработки просто 🔥"

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