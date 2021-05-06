Певец Олег Винник виртуозно нарастил армию поклонников, побывав в гостях у блогера Алексея Дурнева

Как передает Politeka.net, на YouTube появился свежий выпуск программы "Еда Дурнева" с участием 47-летнего "любимца волчиц" Винника.

Традиционно ведущий взял интервью у гостя, по очереди угощая его различными явствами и обсуждая не только блюда. Во время шоу Винника накормили черной икрой, борщом, блинчиками и прочим. И Дурнев, и певец умело сыпали шутками, такими же "вкусными", как и блюда.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное. Для многих скрытный Винник открылся с новой стороны. Пользователи удивились, насколько он простой в жизни, "без пафоса", и вообще приятный человек. Олега Анатольевича сравнили с продюсером Потапом, который был у Дурнева до этого - и не в пользу последнего.

"Винник ни единого слова плохого не сказал в отличие от Потапа. Приятно было смотреть)" - "Человек излучает то, что имеет" - "значит, у Олега в душе красота доброта и счастье - все это он дарит людям и это правда, за что его и обожаю"

"Никогда бы не подумал, что пан Олег настолько простой человек. Очень простой, без пафоса)"



"Не являюсь аудиторией Винника, но какой приятный человек ) с чувством юмора, спокойный и культурный. Очень классный выпуск ))"

"Спасибо Леша, что открыл для меня Олега совсем с неожиданной стороны. Думала очередная пустышка. А оказывается очень искренний, безпафосный, глубокий и душевный человек. Приятно было с вами провести время"

"Полностью поменяла мнение о Виннике в лучшую сторону. А вот с Потапом было наоборот 🤷‍♀️"

"Начала понимать свою бабушку. Подарила ей когда-то на др билет на концерт к Олегу, жалею что не пошла с ней 😅"

"Винника всегда так тролили, а оказался очень приятным человеком. Даже послушаю его песню, поддержку исполнителя!"

Как известно, необычное прозвище Винник получил с выходом своего хита "Вовчиця". Несмотря на образ ловеласа, Олег Анатольевич тщательно бережет свою личную жизнь от глаз любопытных. В Сети ходят слухи, что на самом деле артист давно и счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко) и у них есть взрослый сын Юлиан, который учится и живет в Германии.

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".