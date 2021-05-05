Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", скрывает свою личную жизнь, но некоторые детали утаить не удалось

Певец считает, что личная жизнь артиста не должна никого интересовать, сообщает Politeka.net. Главное для певцов - это творчество и хорошие эмоции от него.

Однако пользователи сети все равно обсуждают "запретную" тему. Поклонники уже знают, что певец женат на 47-летней певице Таисии Сватко, выступающей под псевдонимом Таюне. Артистку называют "тайной женой" Винника. Также в сети говорят о том, что у супругов есть сын.

В фан-группах не устают делиться снимками "супруги" певца. Так в одном из таких аккаунтов было опубликовано фото Таюне, которая держала в руках маленькую белокурою малышку и тянулась к ней губами.

"С Пасхой", - написали авторы поста.

Кто эта девочка неизвестно, но кадр получил много положительных отзывов, в основном в виде смайликов. Также публикация собрала более 200 лайков.

"Поздравляю с праздником", "❤️❤️😮😮😍👏👏 супер Таюне и маленькая девочка, это классно. 😮❤️❤️", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😚😚😚😚😚😚😚😚🤗🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, по неофициальным данным, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения. Сейчас оба занимаются развитием своих карьер.

Олег Винник завоевал большую популярность, особенно его творчество полюбилось женщинам.

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".