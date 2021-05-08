Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", может посоревноваться с ним армией поклонников
На одной из фан-страниц 47-летней певицы в Инстаграм опубликовали ее любопытное фото, на котором показано лицо красотки крупным планом, передает Politeka.net.
Слухи о том, что Таюне (Таисию Сватко) и Винника связывают семейные узы, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Олег, к слову, никогда не давал комментариев по поводу своей личной жизни, сохраняя статус ловеласа, поэтому многочисленным фанатам приходится додумывать самим.
"Сильно красивая💖💖😍😍", - подписал кадр автор поста.
Пользователи с ним согласились:
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"Красиво очень нежно"
"Самая лучшая на свете 😍❤️"
"Волшебный цветок😍"
"Опасно прекрасная"
"Таюне, ты хорошая девочка"
"Наша любимая принцесса🎤💋"
Ранее мы рассказывали, что в Сети появилось фото Таисии в обнимку с малышом. Публика сразу же предположила, что возможно это их с Олегом сын.
"Наконец-то вы сделали этот шаг, Таюне. Сильно, смело, и прекрасно. Нежное, милое, ласковое фото.❤️😍🙌"; "Самые милые❤️❤️"; "Такие прекрасные❤️"; "Вау!!! Наконец-то дождались, 👏👏", - комментировали пользователи.
Напомним, что «тайная жена» Винника после долгого молчания хвастнула образом в леопардовом наряде: «Радуйтесь…»
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