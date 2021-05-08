Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", может посоревноваться с ним армией поклонников

На одной из фан-страниц 47-летней певицы в Инстаграм опубликовали ее любопытное фото, на котором показано лицо красотки крупным планом, передает Politeka.net.

Слухи о том, что Таюне (Таисию Сватко) и Винника связывают семейные узы, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Олег, к слову, никогда не давал комментариев по поводу своей личной жизни, сохраняя статус ловеласа, поэтому многочисленным фанатам приходится додумывать самим.

О Таюне известно немного, кроме того, что она повсюду сопровождает Винника. Исполнительница родилась 4 января 1974 года в Черкассах. Окончила Каневское училище культуры и искусства (ныне колледж). В 2019 году выпустила свой пока единственный сингл «Солодкі сльози». В этом же году получила национальную музыкальную премию «Украинская песня года». На фото, которым поделились ее поклонники в соцсети, блондинка продемонстрировала нежные черты лица и искреннюю улыбку.

"Сильно красивая💖💖😍😍", - подписал кадр автор поста.

Пользователи с ним согласились:

"Красиво очень нежно"



"Самая лучшая на свете 😍❤️"

"Волшебный цветок😍"

"Опасно прекрасная"

"Таюне, ты хорошая девочка"

"Наша любимая принцесса🎤💋"

Ранее мы рассказывали, что в Сети появилось фото Таисии в обнимку с малышом. Публика сразу же предположила, что возможно это их с Олегом сын.

"Наконец-то вы сделали этот шаг, Таюне. Сильно, смело, и прекрасно. Нежное, милое, ласковое фото.❤️😍🙌"; "Самые милые❤️❤️"; "Такие прекрасные❤️"; "Вау!!! Наконец-то дождались, 👏👏", - комментировали пользователи.

Напомним, что «тайная жена» Винника после долгого молчания хвастнула образом в леопардовом наряде: «Радуйтесь…»

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".