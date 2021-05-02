Известная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую в сети называют его тайной женой, порадовала праздничными фото

Как передает Politeka.net, Таисия Сватко довольно редко публикует фото в своем Инстаграм, поэтому каждый снимок на вес золота для ее поклонников. Последнее фото Таисия публиковала перед Рождеством. После долгого молчания она решила похвастаться моложавым видом.

На фото 47-летняя Сватко предстала в леопардовом наряде. Певица позировала с крашенными яйцами в руках. Также она засветила пасхальный кулич со свечкой.

«Радуйтесь, большие и малые! Пасха на небе и на Земле! Христос Воскрес!», - подписала фото Таюне.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Боже Таечка, как мы скучали по вам», «Как же мы скучали без Вас. Фоточки топ», «С праздником», «Очень хорошая и красивая. Желаю вам хорошего вечера», «Самая лучшая», «Воистину Воскрес, вы как всегда красавица цветочек. Как я соскучилась, что за вами, что за Олегом,за вашими концертами», «Как мы с Вами соскучились. Поздравляю Вас и Вашу семью с Пасхой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появился ролик, на котором Винник дарит Таюне красивый букет, встав на одно колено. Она с радостью его принимает, а певец, отдав цветы, быстро уходит в зал.

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