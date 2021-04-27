У Мережі бурхливо обговорюють цікавий кадр з бек-вокалісткою Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною"

Чутки про те, що артистів пов'язують сімейні узи, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є син Юліан, який зараз живе й навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, ретельно оберігаючи статус холостяка та улюбленця "вовчиць", але в Мережі періодично з'являються кадри, як доказ його подружнього життя.

Про Таїсію Сватко (справжнє ім'я Таюне) відомо небагато, крім того, що вона всюди супроводжує Винника. Виконавиця народилася 4 січня 1974 року в Черкасах. Закінчила Канівське училище культури і мистецтва (нині коледж). У 2019 році випустила свій поки єдиний сингл «Солодкі сльози». У цьому ж році отримала національну музичну премію "Українська пісня року".

На архівному знімку, опублікованому в одній з фан-груп Таюне в Instagram, жінка постала в обнімку з малюком, передає Politeka.net. Блондинка посміхалася, притискаючи хлопчика за плечі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Нарешті ви зробили цей крок, Таюне. Сильно, сміливо, і прекрасно. Ніжне, миле, ласкаве фото.❤️😍🙌"

"Наймиліші❤️❤️"

"Такі прекрасні❤️"

"Вау!!! Нарешті дочекалися, 👏👏"

Раніше ми розповідали, в Мережу просочився кадр з Винником, Таюне і шоуменом Юрієм Горбуновим. Таїсія "повісилася" на Горбунова, пригорнувшися до нього практично всім тілом. Всі троє посміхалися та світилися від щастя.

"Найважливіші люди в житті - вони в серці. Завжди❤️🔐", - підписав знімок автор поста.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".

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