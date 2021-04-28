Відома бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку багато хто називає таємницею дружиною українського співака, засвітилася в компанії іншого

Олег Винник приховує інформацію про своє особисте життя, вважаючи, що артист повинен тільки радувати своєю творчістю, а присвячувати у свої сімейні справи - це зайве, повідомляє Politeka.net. Проте допитливі шанувальники хочуть дізнатися і цю сторону свого кумира.

Так, в мережі з'явилася інформація, що Олег Винник одружений і у нього є син. Дружину артиста звуть Таїсія Сватко, а виступає вона під псевдонімом Таюне. У артистки також є своя фан-база. У мережі раз у раз з'являються акаунти, присвячені співачці.

В одній з групп розмістили відео Таюне, в якому вона постала в компанії іншого артиста - ректора Київського університету культури, Михайла Поплавського. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах обидва станцювали під веселу музику.

"Наша улюблена принцеса... дуже класне відео💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌟💝👏👏", "класна Таюне, ти - суперзірка 🙌❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Михайло Поплавський зізнався в одному з інтерв'ю, що він - "саломан". Це сталося після нової версії кліпу на його пісню "Сало", що звучить протягом 20 років.

"Сало - це продукт, який надає силу і енергію, підтримує дух українців. А я - головний саломан країни", - зазначив Поплавський.

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