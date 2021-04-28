Известная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую многие называют тайной женой украинского певца, засветилась в компании другого

Олег Винник скрывает информацию о своей личной жизни, считая, что артист должен только радовать своим творчеством, а посвящать в свои семейные дела - это лишнее, сообщает Politeka.net. Тем не менее допытливые поклонники хотят узнать и эту сторону своего кумира.

Так, в сети появилась информация, что Олег Винник женат и у него есть сын. Супругу артиста зовут Таисия Сватко, а выступает она под псевдонимом Таюне. У артистки также есть своя фан-база. В сети то и дело появляются аккаунты, посвященные певице.

В одной из групп разместили видео Таюне, в котором она предстала в компании другого артиста - ректора Киевского университета культуры, Михаила Поплавского. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах оба станцевали под веселую музыку.

"Наша любимая принцесса... очень классное видео💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌟💝👏👏", "Классная Таюне, ты - суперзвезда 🙌❤️", "Красотка", - написали пользователи сети.

Отметим, Михаил Поплавский признался в одном из интервью, что он - "саломан". Это случилось после новой версии клипа на его песню "Сало", звучащей на протяжении 20 лет.

"Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны", - отметил Поплавский.

Напомним, как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».

Также Politeka писала, что Винник пришел в восторг от нового образа тайной жены, Таюне не сдержала эмоций: «Я знала, Олег, что…».