Известная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую многие называют тайной женой украинского певца, засветилась в компании другого
Олег Винник скрывает информацию о своей личной жизни, считая, что артист должен только радовать своим творчеством, а посвящать в свои семейные дела - это лишнее, сообщает Politeka.net. Тем не менее допытливые поклонники хотят узнать и эту сторону своего кумира.
Так, в сети появилась информация, что Олег Винник женат и у него есть сын. Супругу артиста зовут Таисия Сватко, а выступает она под псевдонимом Таюне. У артистки также есть своя фан-база. В сети то и дело появляются аккаунты, посвященные певице.
В одной из групп разместили видео Таюне, в котором она предстала в компании другого артиста - ректора Киевского университета культуры, Михаила Поплавского. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах оба станцевали под веселую музыку.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым: "Пригласил меня..."
В семье Поляковой подрастает еще одна красотка, появились фото: "В глазах можно утонуть..."
Внезапно оборвалась жизнь известного актера: вдова сообщила причину смерти и подробности
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
"Наша любимая принцесса... очень классное видео💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌟💝👏👏", "Классная Таюне, ты - суперзвезда 🙌❤️", "Красотка", - написали пользователи сети.
Отметим, Михаил Поплавский признался в одном из интервью, что он - "саломан". Это случилось после новой версии клипа на его песню "Сало", звучащей на протяжении 20 лет.
"Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны", - отметил Поплавский.
Напомним, как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото.
Как сообщала Politeka, белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».
Также Politeka писала, что Винник пришел в восторг от нового образа тайной жены, Таюне не сдержала эмоций: «Я знала, Олег, что…».