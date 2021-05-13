Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", всколыхнула публику своими словами

Как известно, фанаты 47-летнего "любимца волчиц", несмотря на все его попытки сохранить статус "холостяка", уверены, что на самом деле он уже давно счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таисии Сватко (настоящее имя Таюне).

Исполнительница, к слову, тоже хранит тайну о своем семейном положении. Правда, у нее в Инстаграм то и дело проскальзывают милые фото, где она в обнимку с музыкантом позирует с широкой улыбкой, или хвастается огромными букетами цветов от того самого главного мужчины в своей жизни.

У 47-летней Таюне имеется своя армия поклонников, которые создают фан-странички в соцсетях. На одной из них в Инстаграм опубликовали любопытное видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певица в очередной раз продемонстрировала свой талант и харизму, которыми, вполне, могла обаять Винника.

Таисия выступала в необычном образе: черной майке и джинсовой мини-юбке с прозрачной накидкой сверху.

Перед тем, как запеть, Таюне обратилась со сцены:

"Споем песню мужчинам, которые не должны забывать, что мы, девочки, все видим и все слышим!".

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:

"Наш цветочек, невероятно нежная пташечка"

"Мудрые слова, от мудрого автора, исполнены мудрой красивой женщиной🔥Благ вам земных"

"Таюне очень красиво, просто супер, вы лучшая ❤️"

Ранее мы рассказывали, в Сети показали Таюне, позировавшую в стильной джинсовой курточке на фоне цветущих сакур. Звезда собрала коллекцию комплиментов под фото.

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