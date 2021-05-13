Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", всколыхнула публику своими словами
Как известно, фанаты 47-летнего "любимца волчиц", несмотря на все его попытки сохранить статус "холостяка", уверены, что на самом деле он уже давно счастливо женат на своей бэк-вокалистке Таисии Сватко (настоящее имя Таюне).
У 47-летней Таюне имеется своя армия поклонников, которые создают фан-странички в соцсетях. На одной из них в Инстаграм опубликовали любопытное видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певица в очередной раз продемонстрировала свой талант и харизму, которыми, вполне, могла обаять Винника.
Таисия выступала в необычном образе: черной майке и джинсовой мини-юбке с прозрачной накидкой сверху.
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Перед тем, как запеть, Таюне обратилась со сцены:
"Споем песню мужчинам, которые не должны забывать, что мы, девочки, все видим и все слышим!".
Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:
"Наш цветочек, невероятно нежная пташечка"
"Мудрые слова, от мудрого автора, исполнены мудрой красивой женщиной🔥Благ вам земных"
"Таюне очень красиво, просто супер, вы лучшая ❤️"
Ранее мы рассказывали, в Сети показали Таюне, позировавшую в стильной джинсовой курточке на фоне цветущих сакур. Звезда собрала коллекцию комплиментов под фото.
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