Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", сразила наповал романтическим образом

В Сети упорно ходят слухи, что Таюне (Таисия Сватко) уже много лет является супругой Винника, и что у них даже есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии. Сам Олег Анатольевич никак не комментирует свою личную жизнь, оберегая статус "холостяка-красавчика".

Хранит тайну о своем семейном положении и Таюне. Однако, несмотря на то, что она не любит каверзных вопросов от журналистов, все же в ее Инстаграм-аккаунте то и дело проскальзывают милые фото, где она в обнимку с музыкантом позирует с широкой улыбкой, или хвастается огромными букетами цветов от того самого главного мужчины в своей жизни.

Таюне обзавелась собственной армией поклонников, и стала почти такой же популярной, как и ее "тайный муж". Публика делится в Инстаграм снимками артистки, то и дело обсуждая ее образы и внешность. В этот раз на одной из фан-страничек выставили любопытный коллаж, на котором Таюне предстала в модной джинсовой куртке с нашивкой "американский флаг" и вышитой розой на плече, передает Politeka.net. Певица позировала на фоне цветущих сакур.

Пользователи оценили лук певицы в комментариях:

"Ой как круто 👍❤️😍"

"❤️ супер красуня"

"Наша любимая принцесса💐"

"Боже мой! Какая КРАСАВИЦА! 😍😍"

"Красивенная женщина!!! Здоровья и счастья Вам!!!❤️🔥👏😍"

Ранее мы рассказывали, что публика обсудила внешность Таюне. Блондинка продемонстрировала нежные черты лица и искреннюю улыбку.

"Сильно красивая💖💖😍😍", - подписал кадр автор поста.

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