Украинский певец Олег Винник скрывает свою личную жизнь, но в сети уже давно узнали некоторые детали

Хотя артист считает, что артисту незачем говорить о своей личной жизни, все же фанатам интересно туда заглянуть, передает Politeka.net.

Так, в сети уже давно ходят слухи, что Олег Винник женат на певице, своей бэк-вокалистке, Таисии Сватко (Таюне), и у супругов даже есть сын.

Сейчас в сети то и дело появляются группы, где публикуют фото Таюне.

В одном из таких аккаунтов появилось фото, на котором звезда предстала с большим букетом цветов. Таисия восхитила стройностью в кофте и узких джинсах.

Аксессуары и простая прическа стали идеальным завершением образа.

Также звезда просто заражала своей лучезарной улыбкой.

Публикация собрала сотню лайков и немного комментариев.

"Похожа на цветок, похожа на весну! 😍", "Как всегда прекрасна", "Наша любимая звездочка 💞🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💐", "Наш лучезарный цветочек 😍😍😍букет очень красивый, Но Таюне красивее всех цветов на земле ❤️❤️❤️", "Красавица", - написали пользователи сети.

Отметим, по неофициальным данным, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения. Сейчас оба занимаются развитием своих карьер.

Олег Винник уже давно завоевал большую любовь публики, особенно женской аудитории.

Считается, что популярность артиста возросла благодаря таким песням как: "Счастье", "Вовчиця", "Нино" и "Як жити без тебе".

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