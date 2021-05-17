Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, показала себя, рассказав о фестивале
Как пишет Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, не так давно презентовала песню, которую спела вместе со звездой украинского шоу-бизнеса Олегом Винником. Красотка не только поет, но и активно развивает блог в социальных сетях, где подогревает к своему творчеству интерес.
В этот раз Элина опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала в бллузе и красных штанах. Девушка улыбалась, позируя у фото-зоны фестиваля "Черноморские".
"Как же круто опять оказаться в этой атмосфере «Черноморские» - Спасибо вам за этот опыт и уют который вы создаете. Люблю вас очень", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
"Если Элина участвует , отдайте ей сразу приз и не начинайте фестиваль", "Красоточка", "Невероятная девочка".
Сообщалось, что Олег Винник и его новая партнерша Элина Иващенко показали видео бэкстейджа съемок перед премьерой дуэта.
Олег Винник и победительница "Х-Фактора" Элина Иващенко презентовали совместную песню "Діаманти". В честь того, что видео на YouTube собрало уже более миллиона просмотров, артисты решили показать закулисье фотосессии перед премьерой.
Напомним, новая партнерша Олега Винника призналась, что выводит ее из себя
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