Певица Элина Иващенко, которая стала партнершей Олега Винника, показала себя, рассказав о фестивале

Как пишет Politeka.net, победительница "Х-Фактора" и участница Национального отбора на Евровидение Элина Иващенко, не так давно презентовала песню, которую спела вместе со звездой украинского шоу-бизнеса Олегом Винником. Красотка не только поет, но и активно развивает блог в социальных сетях, где подогревает к своему творчеству интерес.

В этот раз Элина опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала в бллузе и красных штанах. Девушка улыбалась, позируя у фото-зоны фестиваля "Черноморские".

"Как же круто опять оказаться в этой атмосфере «Черноморские» - Спасибо вам за этот опыт и уют который вы создаете. Люблю вас очень", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Если Элина участвует , отдайте ей сразу приз и не начинайте фестиваль", "Красоточка", "Невероятная девочка".

Сообщалось, что Олег Винник и его новая партнерша Элина Иващенко показали видео бэкстейджа съемок перед премьерой дуэта.

Олег Винник и победительница "Х-Фактора" Элина Иващенко презентовали совместную песню "Діаманти". В честь того, что видео на YouTube собрало уже более миллиона просмотров, артисты решили показать закулисье фотосессии перед премьерой.

Напомним, новая партнерша Олега Винника призналась, что выводит ее из себя

А еще Politeka сообщала, что новая партнерша Олега Винника, показав ножки в мини-платье, засветила необычное тату

Также Politeka писала, что новая партнерша Винника высказалась о "любимце волчиц"



