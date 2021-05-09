19-летняя Элина Иващенко, победительница "Х-Фактор", спевшая дуэтом с Олегом Винником, рассказала, что думает об артисте

В одной из фанатских групп 47-летнего "любимца волчиц" на Фейсбук опубликовали любопытные фрагменты с их совместного интервью на радио, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Винник назвал Иващенко "талантливой девочкой". Она тоже в долгу не осталась. Ведущий попросил девушку охарактересовать Олега Анатольевича, какой он в реальной жизни.

"Во-первых, профессионализм, потому что с искренностью - какой Олег на сцене, такой Олег и в жизни, и я очень это ценю. Таким должен быть артист: откровенным, искренним, добрым и самым лучшим", - рассыпалась Элина в похвалах.

Винник при этом в шутку знаками подсказывал юной протеже, что следует говорить. Как известно, он был звездным партнером Иващенко на "Х-Факторе". А недавно они вместе выпустили песню «Діаманти».

Ранее Элина делилась своими впечатлениями от знакомства с Винником. Впервые они увиделись перед прямым эфиром финала шоу «Х-фактор» в 10 сезоне. На этом этапе участники пели в дуэте с известными исполнителями.

"Меня сразу предупредили, что Олега нужно называть по имени-отчеству, поэтому я настроилась на серьезное знакомство. Помню, как стояла на сцене, а он подошел сзади. Поворачиваюсь: «Здравствуйте, Олег!». И тут же вижу взгляды организаторов шоу, которые как будто бы шепчут: «Анатольевич, Анатольевич говори!». Думаю: "Все пропало", - поделилась девушка. Но Олег, к ее счастью, "оказался очень искренним, открытым и на удивление простым человеком".

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