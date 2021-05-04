Певец Олег Винник разоткровенничался о духовном, признавшись в своих прегрешениях
В эфире программы "Зірковий шлях" 47-летний певец рассказал правду, почему ему стыдно и с какими трудностями он сталкивается, посещая церковь, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Винник открылся перед украинцами с новой стороны, показав, что он, как и все обычные люди, совершает грехи. И, более того, признает свои ошибки.
На вопрос, Олег Анатальевич сразу вздыхает: "Я не имею права позволить себе пойти в церковь". Все дело в фанатах. Как только "любимец волчиц" переступает порог храма, поднимается шум, прихожане достают телефоны и просят сделать фото с ним, а также оставить автограф. В результате, Виннику уже не удается тихо помолиться.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Победитель "Голосу країни" Лазановский удивил выходкой после визита Дорофеевой и Дантеса: "Уже были мокренькие?"
Выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро
Тригубенко после отказа Мишиной засветился с эффектной блондинкой: «А что это у тебя такое красивое?»
Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"
"Очень стыдно, обидно и больно. Я очень грешный человек... И порой хочу пойти в церковь, но я знаю, что там есть люди, и я не могу себе это позволить...", - признался он.
Артисту пришлось придумать целую стратегию, чтобы таки удалось замолить свои грехи. Винник приходит в храм, когда там никого нет и находит отдельное место, где священник спокойно сможет его выслушать. При этом певец акцентировал внимание, что предпочитает сам ходить в церковь, а не "вызывать служителя на дом".
"Ко мне не может прийти батюшка или мой наставник и выслушать мои проблемы. Нет, я должен прийти по-настоящему, достойно, в то место, которое называется церковь, и исповедаться", - заявил Олег Анатольевич.
Ранее мы рассказывали, Винник обратился к украинцам, отмечая пасху. Он с детства считает этот день важным семейным праздником.
«Пасхальное солнце улыбается с небес! ☀ Христос Воскрес!» - написал артист, и опубликовал фото, на котором запечатлен в черной кожаной куртке с крестами.
Пользователи Сети бурно отреагировали на поздравления популярного артиста.
«Воистину воскрес! Мира и благодати», «Воистину Воскрес! И какой же Вы красивый», «Воистину Воскрес! С Пасхой вас Олежа», «Олежка пусть тебя хранит ангел хранитель, ты наш любимый принц», - писали в комментариях.
Напомним, редкое фото Олега Винника с мамой повилось в Сети: "Круглой сиротой выросла, и меня спасла"
Как сообщала Politeka, Олег Винник наелся черной икры и не сумел сдержать эмоций: «Пацаны с ума посходили…»
Также Politeka писала, что Олега Винника заподозрили в романе с юной красоткой из "Х-Фактора": "Что-то мне подсказывает..."