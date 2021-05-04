Певец Олег Винник разоткровенничался о духовном, признавшись в своих прегрешениях

В эфире программы "Зірковий шлях" 47-летний певец рассказал правду, почему ему стыдно и с какими трудностями он сталкивается, посещая церковь, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Винник открылся перед украинцами с новой стороны, показав, что он, как и все обычные люди, совершает грехи. И, более того, признает свои ошибки.

На вопрос, Олег Анатальевич сразу вздыхает: "Я не имею права позволить себе пойти в церковь". Все дело в фанатах. Как только "любимец волчиц" переступает порог храма, поднимается шум, прихожане достают телефоны и просят сделать фото с ним, а также оставить автограф. В результате, Виннику уже не удается тихо помолиться.

"Очень стыдно, обидно и больно. Я очень грешный человек... И порой хочу пойти в церковь, но я знаю, что там есть люди, и я не могу себе это позволить...", - признался он.

Артисту пришлось придумать целую стратегию, чтобы таки удалось замолить свои грехи. Винник приходит в храм, когда там никого нет и находит отдельное место, где священник спокойно сможет его выслушать. При этом певец акцентировал внимание, что предпочитает сам ходить в церковь, а не "вызывать служителя на дом".

"Ко мне не может прийти батюшка или мой наставник и выслушать мои проблемы. Нет, я должен прийти по-настоящему, достойно, в то место, которое называется церковь, и исповедаться", - заявил Олег Анатольевич.

Ранее мы рассказывали, Винник обратился к украинцам, отмечая пасху. Он с детства считает этот день важным семейным праздником.

«Пасхальное солнце улыбается с небес! ☀ Христос Воскрес!» - написал артист, и опубликовал фото, на котором запечатлен в черной кожаной куртке с крестами.

Пользователи Сети бурно отреагировали на поздравления популярного артиста.

«Воистину воскрес! Мира и благодати», «Воистину Воскрес! И какой же Вы красивый», «Воистину Воскрес! С Пасхой вас Олежа», «Олежка пусть тебя хранит ангел хранитель, ты наш любимый принц», - писали в комментариях.

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