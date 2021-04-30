Украинский исполнитель, один из тренеров шоу "Голос країни" Олег Винник пришел в гости к известному блогеру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал анонс передачи на YouTube под названием «Еда Дурнева». Это шоу, в котором Дурнев пробует еду с известными людьми. В процессе обсуждения еды они много шутят и разговаривают. Стоит отметить, что, несмотря на неоднозначную репутацию Дурнева, у него в гостях уже были Дмитрий Монатик, Ольга Фреймут, Владимир Дантес и другие звезды.

В этот раз гостем программы стал любимец женщин Олег Винник. Он вместе с Дурневым пробовал блюда украинской кухни. Мужчины дегустировали сало, борщ, салаты и вторые блюда.

«Нет, это не "Все будет вкусно", это #едадурнева. Для улучшения настроения. Ищите на YouTube. @alexey_durnev, спасибо, что накормил», - подписал анонс артист.

Последним блюдом, которое пробовали мужчины, стала черная икра. Дурнев попросил разрешения покормить артиста с ложки. Олег Винник не смог сдержать эмоций от поедания деликатеса.

«Первый раз, кстати, я допустил нормальному пацану покормить меня…икрой черной. Дурнев. Черная икра. Винник. Кормят друг друга сидят. Вообще пацаны с ума посходили», - прокричал впечатленный певец.

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