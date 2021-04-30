Співак Олег Винник з теплотою згадує про матір і про своє дитинство

47-річний артист став героєм нового випуску ток-шоу "Говорить Україна", відповівши на особисті питання на детекторі брехні. Розкрилися невідомі деталі з його життя.

Зокрема, багато хто досі звинувачує Винника в тому, що він не попрощався з матір'ю перед її смертю у 2018 році. Детектор підтвердив, що Олег був присутній на похоронах обох батьків.

Нагадаємо, коли Анна Яківна померла, Винник не став скасовувати заплановані концерти і продовжував виходити на сцену, за що багато хто його засуджував. Виявляється, на це була воля його матері.

За два дні до смерті вона сказала йому: "Син, ти ніколи в житті не повинен скасувати жодного концерту, ти повинен бути здоровим і завжди на коні".

З виходом в ефір нового випуску "Говорить Україна" в Мережі з'явилося унікальне фото, на якому усміхнений Олег обіймає матір.

До цього співак згадував в інтерв'ю з Дмитром Гордоном, як сильно вдячний матері за порятунок життя. Відео опубліковано на YouTube.

За словами Винника, його мати зробила героїчний вчинок, кинувшись за ним у вогонь.

"Вона мене кілька разів рятувала від смерті. Чотири роки, напевно, мені було... Я з телевізора витягнув кабель, був відкритий задник, і всунув його в розетку... мені стисло руку і я почав горіти. Все. Дим, кров... Мама почула і, слава богу, додумалася витягнути кабель, і при цьому у мами - два класи, - поділився артист. - Вона круглою сиротою виросла. І мене врятувала. Я пам'ятаю, як вона мене в медпункт несла, бризкає кров, шрам досі залишився".

Нагадаємо, Олег Винник не встояв перед Лаурою-спокусницею, наплювавши на пристойності: "якось так сталося...".

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