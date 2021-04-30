Певец Олег Винник с теплотой вспоминает о матери и о своей детстве

47-летний артист стал героем нового выпуска ток-шоу "Говорит Украина", ответив на личные вопросы на детекторе лжи. Раскрылись неизвестные детали из его жизни.

В частности, многие до сих пор обвиняют Винника в том, что он не попрощался с матерью перед ее смертью в 2018 году. Детектор подтвердил, что Олег присутствовал на похоронах обоих родителей.

Напомним, когда Анна Яковлевна умерла, Винник не стал отменять запланированные концерты и продолжал выходить на сцену, за что многие его осуждали. Оказывается, на это была воля его матери.

За два дня до смерти она сказала ему: "Сын, ты никогда в жизни не должен отменить ни одного концерта, ты должен быть здоровым и всегда на коне".

С выходом в эфир нового выпуска "Говорит Украина" в Сети появилось уникальное фото, на котором улыбающийся Олег обнимает родительницу.

До этого певец вспоминал в интервью с Дмитрием Гордоном, как сильно благодарен матери за спасение жизни. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Винника, его мать совершила героический поступок, кинувшись за ним в огонь.

"Она меня несколько раз спасала от смерти. Четыре года, наверно, мне было... Я из телевизора вытянул кабель, был открыт задник, и всунул его в розетку... мне сжало руку и я начал гореть. Всё. Дым, кровь... Мама услышала и, слава богу, додумалась вытянуть кабель, и при этом у мамы - два класса, - поделился артист. - Она круглой сиротой выросла. И меня спасла. Я помню, как она меня в медпункт несла, брызжет кровь, шрам до сих пор остался".

Напомним, Олег Винник не устоял перед Лаурой-искусительницей, наплевав на приличия: "Как-то так случилось...".

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