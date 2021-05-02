Известный певец, один из тренеров шоу "Голос країни" Олег Винник поздравил украинцев с Пасхой

Как передает Politeka.net, новое фото артист показал у себя в Инстаграм . Олег Винник, который всегда считал Пасху особенным праздником, не мог не обратиться в этот день к украинцам.

«Пасхальное солнце улыбается с небес! ☀ Христос Воскрес!» - написал артист, и опубликовал фото, на котором запечатлен в черной кожаной куртке с крестами.

Пользователи Сети бурно отреагировали на поздравления популярного артиста.

«Воистину воскрес! Мира и благодати», «Воистину Воскрес! И какой же Вы красивый», «Воистину Воскрес! С Пасхой вас Олежа», «Олежка пусть тебя хранит ангел хранитель, ты наш любимый принц», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Винник рассказывал, что Пасху с детсва считает важным семейным праздником.

"Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям", - рассказывал ранее артист.

В детстве певец помогал маме готовить пасхальный стол: доставал из печи готовые паски и самостоятельно их украшал. А после церкви вся семья собиралась за большим столом и пробовала традиционные праздничные блюда.

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