Украинский певец Олег Винник впечатлил подкачанными руками и отменной физической формой

Как передает Politeka.net, Олегу Виннику 47 лет, но артист поддерживает себя в прекрасной форме. К артисту за годы его работы в Украине приклеилось амплуа сердцееда и любимца волчиц. Его фанатская база растет с каждым днем, а карьера идет ввысь, поскольку певца приглашают во все топовые шоу и проекты.

На одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото, на котором артист предстал в спортивных штанах, майке и кепке. Лицо он спрятал за солнцезащитными очками, а волосы собрал в хвост. Особое внимание поклонники обратили на физическую форму Винника. Его подкачанные руки говорили о том, что он проводит много времени в спортивном зале.

«Космос гораздо ближе к нам, чем кажется. Воздух на нашей планете буквально насыщен космической пылью, которая образуется при разрушении комет, астероидов и других подобных объектов», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники Винника стали обсуждать его внешность.

«Украинский Брэд Питт», «Очень красивая фотка нашего любимого Олежки», «Ничего себе качок!», «Выглядит отменно для своих лет», «Какой красавчик», «Я влюбилась», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: «Мы не могли…».

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