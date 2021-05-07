Украинский певец Олег Винник впечатлил подкачанными руками и отменной физической формой
Как передает Politeka.net, Олегу Виннику 47 лет, но артист поддерживает себя в прекрасной форме. К артисту за годы его работы в Украине приклеилось амплуа сердцееда и любимца волчиц. Его фанатская база растет с каждым днем, а карьера идет ввысь, поскольку певца приглашают во все топовые шоу и проекты.
На одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото, на котором артист предстал в спортивных штанах, майке и кепке. Лицо он спрятал за солнцезащитными очками, а волосы собрал в хвост. Особое внимание поклонники обратили на физическую форму Винника. Его подкачанные руки говорили о том, что он проводит много времени в спортивном зале.
«Космос гораздо ближе к нам, чем кажется. Воздух на нашей планете буквально насыщен космической пылью, которая образуется при разрушении комет, астероидов и других подобных объектов», - подписали фото авторы аккаунта.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Сумская получила предложение руки и сердца от известного украинца: "Какая романтика!"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Выяснилось, какая у Тины Кароль репутация среди коллег: "Сложность в том, что..."
Морозы нагрянут в Украину, регионы уже заметает снегом: где разгулялась стихия
В комментариях поклонники Винника стали обсуждать его внешность.
«Украинский Брэд Питт», «Очень красивая фотка нашего любимого Олежки», «Ничего себе качок!», «Выглядит отменно для своих лет», «Какой красавчик», «Я влюбилась», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: «Мы не могли…».
Как сообщала Politeka, Олег Винник в черной куртке с крестами назначил "волчицам" серию "свиданий": "Я так соскучился!".
Также Politeka писала, что Олег Винник с черной икрой влюбил в себя новую армию "волчиц": "Начала понимать свою бабушку".