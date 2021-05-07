Співак Олег Винник звернувся до українців з радісною новиною

Як передає Politeka.net, 47-річний "улюбленець вовчиць" оприлюднив відеозвернення на своїй сторінці в Instagram.

"Всі ми скучили вже за живою музикою, ну і один по одному. У всякому разі, я. так скучив за вас. Запрошую вас вже в цьому місяці на свої концерти ... чекаю. Буде, як завжди гаряче. Люблю", - сказав Винник і послав повітряний поцілунок.

Для звернення до прихильниць артист вбрався в чорну куртку з нашитими хрестами.

Судячи з захоплених коментарів, звістка дуже обрадувала шанувальників співака.

"Харків безмірно скучив! Дуже-дуже-дуже чекаємо Вас", "Ой, Кращий", "це взаємно! До зустрічі", " Ура! Нарешті», "Наш прекрасний», «Олег ти найталановитіший і найкрасивіший", "аж настрій піднявся. Скучила дуже", - ореагували на пост Винника в мережі.

Відзначимо, і на карантині Вінік не втрачав часу даремно. Він записав дует з 19-річною Еліною Іващенко, яка прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу "Голос. Діти" і "Х-факторі". Неймовірно талановита дівчина привернула увагу Олега Винника. Він заявив, що хоче підтримати дівчину на її творчому шляху. І тому вирішив записати з нею дует на нову пісню"Діаманти".

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