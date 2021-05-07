Певец Олег Винник обратился к украинцам с радостной новостью
Как передает Politeka.net, 47-летний "любимец волчиц" обнародовал видеообращение на своей странице в Инстаграм.
«Все мы соскучились уже по живой музыке, ну и друг по другу. Во всяком случае, я. Так соскучился по вас. Приглашаю вас уже в этом месяце на свои концерты… Жду. Будет, как всегда горячо. Люблю», - сказал Винник и послал воздушный поцелуй.
Для обращения к поклонницам артист нарядился в черную куртку с нашитими крестами.
Судя по восторженным комментариям, известие очень обрадовало поклонников певца.
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«Харьков безмерно соскучился! Очень-очень-очень ждем Вас», «Ой, лучший», «Это взаимно! До встречи», «Ура! Наконец-то», «Наш прекрасный», «Олег ты самый талантливый и самый красивый», «Аж настроение поднялось. Соскучилась очень», - ореагировали на пост Винника в Сети.
Отметим, и на карантине Виник не терял времени зря. Он записал дуэт с 19-летней Элиной Иващенко, которая прославилась в Украине благодаря победе в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» и «Х-факторе». Невероятно талантливая девушка привлекла внимание Олега Винника. Он заявил, что хочет поддержать девушку на ее творческом пути. И поэтому решил записать с ней дуэт на новую песню "Діаманти".
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