Що залишилося за кадром

Український виконавець, один з тренерів шоу " Голос країни", Олег Винник показав закулісся проекту

Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

"За лаштунками фіналу [Голос країни]. Ми не могли залишити вас без бекстейдж суперфіналу! Хочеться поставити хорошу крапку в 11 сезоні», - написав співак.

Як відомо, суперфінал 11 сезону шоу "Голос країни" відбувся 25 квітня.

На початку ефіру в командах тренерів було по одному учаснику: зірка інтернету Тема Павучок в команді MONATIK, «вокаліст-душа» Сергій Лазановський в команді DOROFEEVA, хлопець з унікальним жіночим голосом Сергій Нейчев в команді Олега Винника, а зірка Рівного Юлія Тимочко - в команді Тіни Кароль.

Фінал відбувся в три етапи, в кожному з яких шоу залишав один учасник.

В результаті, за підсумками глядацького голосування, переможцем 11 сезону шоу став підопічний Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський.

Олег Винник вирішив показати, що ж відбувалося під час фіналу за лаштунками шоу.

"Шкода, шкода розлучатися з цим проектом. Все хороше рано чи пізно закінчується", - сказав Сергій Нейчев.

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