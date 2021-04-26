Олег Винник восхитил чувственным дуэтом с талантливой молодой украинкой

47-летний артист записал дуэт с 19-летней Элиной Иващенко, которая прославилась в Украине благодаря победе в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» и «Х-факторе». Невероятно талантливая девушка привлекла внимание Олега Винника. Он заявил, что хочет поддержать девушку на ее творческом пути. И поэтому решил записать с ней дуэт на новую песню "Діаманти".

Как передает Politeka.net, украинцы бурно отреагировали на такой творческий союз и композицию о сильных чувствах.

«Олег и Элина, ваш дуэт это бомба. Спели так красиво: мелодично, душевно, просто дух захватывает. Вот это и есть настоящие Голоса Украины. Молодцы, браво», «Как я рада за Элину. Выросла на наших глазах. Наблюдаю за ней с начала проекта Голос дети. прям горжусь если честно», «Как она выросла!», «Ох, уж этот тот взгляд Винника) Олежек, что ж ты делаешь) Ухххх) Элина то как подросла, похорошела, изменилась, стала увереннее, а голос еще сильнее», «Они нереальные», - пишут в комментариях.

Отметим, Элина Иващенко біла участницей шоу "Голос Діти" в 2016 году.

Также она представляла Украину на "Славянском базаре", а в 2020 году участвовала в Национальном отборе на "Евровидение".

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