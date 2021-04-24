Український співак Олег Винник повідомив про прем'єру нової композиції, яку заспівав дуетом з талановитою українкою

Як передає Politeka.net, 47-річний артист показав нове фото з 19-річною Еліною Іващенко, разом з якою він записав дует.

На своїй сторінці в Instagram Винник виклав фото, на якому зображений поруч з Еліною. Співак позує в чорному смокінгу з білою сорочкою. Вбрання на дівчині – тих само кольорів.

Напередодні відбулася прем’єра кліпу на пісню «Діаманти», яку Винник та Іващенко виконали разом. Вероятно многие мечтали бы о таком дуэте, однако избранницей чпивака стала семе Элина.

«Фото класне - Олег, Ви, як Кіт Базиліо, а Еліна - як Лисиця Аліса / це я написала, щоб Ви посміхнулись! А взагалі, і фото гарне і пісня чудова,я вже не раз про це писала ! Всього вам найкращого», «Ви круті🔥🔥🔥Я вже 100 раз слухала», «Пісня і дует супер! Хочу, аби цей дует мав творче продовження», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Еліна Іващенко прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу "Голос.Діти" і "Х-факторі".

Також Еліна Іващенко представляла Україну на "Слов'янському базарі", а минулого року брала участь у Національному відборі на "Євробачення".

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