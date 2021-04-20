Украинский исполнитель и тренер шоу «Голос країни» Олег Винник рассказал, кто будет бороться с ним за победу в шоу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото с последнего эфира, объявив самого сильного вокалиста в своей команде. Как известно, после полуфинала в команде каждого тренера осталось по одному человеку.

«В воскресенье был очень насыщенный музыкальный вечер. Спасибо всем, кто создавал красоту. Благодарен зрителям, которые поддержали моих @galynakuryshko и @sergei_neichev. Они уже оба победители! Впереди - суперфинал, в котором #КОМАНДУOV будет представлять Сергей Нейчев», - подписал фото артист.

Таким образом, именно с Нейчевым Олег Винник будет пытаться вырвать победу в финале вокального шоу. В комментариях Винник получил массу слов поддержки от своих поклонников.

«Олег Анатольевич, победы Вам и Сергею! Он - достоин победы! Удачи Вам, и уже с нетерпением ждем воскресенье», «Чрезвычайный вечер с красивыми выступлениями и невероятным исполнением песни "Голубка" вне конкуренции, трио фантастическое. Браво!», «Даааа, это было бомбастично. Очень чувственное и нежное выступление. Просто лучшие! Успехов, встретимся в финале», - пишут пользователи сети.

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