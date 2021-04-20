Олег Винник презентував новий трек зі співачкою, учасницею "Голосу. Діти" та "Х-Фактора" Еліною Іващенко

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олег Винник розмістив пристрасне фото, на якому позує разом з Еліною, таким чином анонсувавши вихід нового треку "Діаманти". Винник виступав з Еліною Іващенко на своєму сольному концерті в Броварах.

Варто сказати, що саме цю пісню вони виконали удвох. Молода виконавиця, після виступу, назвала зустріч з Олегом Винником подарунком Всесвіту. Глядачам дуже сподобався новий дует, і після новини про студійну версію пісні, всі буквально захоплено затамували подих в очікуванні почути прекрасне виконання співаків.

Олег Винник написав: "⚡Діаманти⚡(studio version). 23.04-прем'єра", і зазначив Еліну Іващенко. На фото співаки тісно притиснулися один до одного, а їхні очі злилися в єдиному пристрасному погляді.

Раніше ми писали, що в 2016 році Еліна стала переможницею шоу "Голос. Діти", а у 2019-му перемогла в проєкті"Х-Фактор". У минулому 2020 році дівчина виступила на Нацвідборі на конкурс "Євробачення 2020", де посіла 5 місце. Молодій партнерці Винника 19 років.

"Нарешті !!!Чекаємо ❤️", "Слава Богу!!!!!🤩🤩🤩", "Чекаємо з нетерпінням !!!🔥 мені так подобається Ваш дует, Ви-професіонал, Еліна - ще початківиця, і Ваш дует дуже гармонійний, як діамант.😻 Рахуємо дні, години, хвилі до виходу шедеврууу❤❤", "Чекаємо з нетерпінням студійну версію цієї чарівної пісні. Але ж ,звісно, ваш голос додає кожній пісні неземного, космічного звучання. Безмежно Вас любимо, наш дорогий діаманте, і чекаємо на нові прем'єри... 🔥 ", "Шалено чекаємо черговий хіт!😍❤️ Радуйте нас частіше, ми дуже зачекалися пісень. 😘 🤗 ", "Супер! 👏 Чудова новина! 👏 Нарешті! 👏 ", "Бомбестично !!!! Це хіт ! Дуже! Дуже красива пісня ! Чекаємо її на концертах !! Обов'язково !!! ❤ ️ 🔥 🔥 ❤ ️ ", — написали шанувальники.

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