Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни" и детектив шоу "Маска", попал в кадр вместе со звездной красоткой

Олег Винник считается на украинской сцене главным сердцеедом, ведь большая часть его аудитории составляют женщины, передает Politeka.net.

К слову, официально артист не рассказывает, состоит ли в браке, однако в сети уже давно ходят слухи о том, что он женат и у него есть сын. Тем не менее, артист любит пофлиртовать со звездными коллегами (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, пользователи Сети обсудили, как певец вел себя с Настей Каменских на шоу "Маска" и даже выразили предположение, что между ними есть романтические отношения.

Например, в одном из эфиров Винник прикасался к артистке, которая сидела в парике, и делал вид, что что-то ест, выбирая из ее волос.

"Во время съемок шоу МАСКА наши детективы были очень внимательными друг к другу, помогали и заботились 🖤", - написали авторы поста.

А в комментариях стали обсуждать поведение двух звезд.

"Олег очень явно и открыто проявлял свой интерес к Насте все зрители это заметили...", "Куда смотрит Потап?", "Да, у них роман", "Придурки ))) не удивлюсь, если вскоре будет громкий скандал между этой Настей и Потапом!! Развод, дележка и тд... и Винник будет всему виной...", - шутят пользователи Сети.

Напомним, Настя Каменских и рэпер Потап долго скрывали свои отношения, и лишь в 2019 году открыто заявили о том, что женятся. Пара сыграла шикарную свадьбу, на которой присутствовало много звезд.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".