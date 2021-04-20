Олег Винник презентовал новый трек с певицей, участницей "Голоса. Дети" и "Х-Фактора" Элиной Иващенко

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Олег Винник разместил страстное фото, на котором позирует вместе с Элиной, таким образом анонсировав выход нового трека "Діаманти". Винник выступал с Элиной Иващенко на своем сольном концерте в Броварах.

Стоит сказать, что именно эту песню они исполнили вдвоем. Молодая исполнительница, после выступления, назвала встречу с Олегом Винником подарком Вселенной. Зрителям очень понравился новый дуэт, и после новости о студийной версии песни, все буквально восторженно затаили дыхание в ожидании услышать прекрасное исполнение певцов.

Олег Винник написал: "⚡Діаманти⚡(studio version). 23.04 - прем'єра", и отметил Элину Иващенко. На фото певцы тесно прижались друг к другу, а их глаза слились в едином страстном взгляде.

Ранее мы писали, что в 2016 году Элина стала победительницей шоу "Голос. Діти", а в 2019-м победила в проекте "Х-Фактор". В прошлом 2020 году девушка выступила на нацотборе на конкурс "Евровидение 2020", где заняла 5 место. Молодой партнерше Винника 19 лет.

"Наконец-то !!!🔥ЖДЁМ ❤️", "Слава Богу!!!!!🤩🤩🤩", "Чекаємо з нетерпінням !!!🔥 мені так подобається Ваш дует, Ви - професіонал, Еліна - ще початківиця, і Ваш дует дуже гармонійний, як діамант.😻 Рахуємо дні, години, хвилини до виходу шедеврууу😁🤗❤", "Чекаємо з нетерпінням студійну версію цієї чарівної пісні. Але ж, звісно, ваш голос додає кожній пісні неземного, космічного звучання. Безмежно Вас любимо, наш дорогий діаманте, і чекаємо на нові прем'єри... 🔥", "Безумно ждем очередной хит!😍❤️ Радуйте нас почаще, мы очень заждались песен. 😘🤗", "Супер! 👏 Чудова новина! 👏 Нарешті! 👏", "Бомбестично !!!! Это хит ! Очень ! Очень красивая песня ! Ждём ее на концертах !! Обязательно !!! ❤️🔥🔥❤️", — написали поклонники.

Напомним, что Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"

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