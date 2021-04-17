Певец Олег Винник покорил публику одним кадром, представ перед камерой в вызывающем виде

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 47-летнего артиста в Инстаграм рьяные поклонницы решили вспомнить об одном из самых пикантных фото звезды, сделанном в джакузи.

Винник решил устроить себе незабываемый релакс после концерта, выбрав в качестве отдыха приятные водные процедуры. На фото Олег запечатлен с обнаженным торсом в ванной. Волосы его собраны в хвост, а на шее висит крестик.

Автор поста дополнил снимок красноречивой подписью:

"Мама: Ешь, еда уже не горячая

Еда: @olegg.vynnyk

#мистерсчастье #многосчастьевск #олегвинник #квіткатаюне #волчица #молодавовчиця #таюне"

Данное фото наделало много шума на страничке у Винника, когда артист его опубликовал пару лет назад. Фанаты безумствовали в комментариях:

"Концерт был супер👍🏽а сауна с джакузи это было бомбезно 👍🏽🤗😘"; "Ах... какой красавец! 🔥"; "Ну прямо! Посейдон!!!"; "мачо 😍😍😍"; "Опаааааа, полегче Олег Анатольевич, такие фото кружат голову многим поклонницам!😀"; "Постарел😩"; "Умеете поднять настроение 🌹"; "Олежа, ну не надо такие фото сбрасывать, теперь как спокойно уснуть?"; "Какая горячая фоточка😂😻🔥 где успокоительное?😰".

Ранее мы рассказывали, в Сети появились кадры тренировки Винника в спортзале. Звезда, "вооруженный" гантелями, подкачал бицепсы, а затем показал свой "дом на колесах", в котором отдыхает во время концертных туров.

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