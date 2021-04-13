Тренер шоу "Голос країни" Олег Винник заинтриговал интересным фото

Как пишет Politeka.net новый кадр артист опубликовал на своей странице в Инстаграм заставил пользователей сети думать, что Винник на что-то намекает.

«Это был очень волнующий эфир @goloskrainy_official! Все пятеро моих участников были для меня, как один! Ни с кем не хотелось прощаться. Благодарен каждому, кто поддержал их своими голосами 🙏 @qdinow, @bogdan_mukha, @dilyara_didarova – вы в моем сердце и в сердцах миллионов зрителей. @sergei_neichev, @galynakuryshko, готовимся к полуфиналу!"- написал тренер вокального шоу.

Также Винник показал фото, на котором позировал в черном наряде на красном фоне. При этом пользователи сети стали искать дополнительные смыслы в таком сочетании.

«Олег Анатольевич фотка просто шикарная», «Красавец. Люблю», «OV ❤ Фото просто Вау», «Мы тоже волновались.... так давно Вас не видели❤ будем поддерживать тех,кто остался! Удачи! и победы! Хорошего Вам настроения, Олег», «Сочетание черного и красного - интригующее фото ... Олег Анатольевич, кому же назначен этот вызов?!"- написали в комментариях.

Ранее сообщалось, что зрителей шоу "Голос страны" поразил дуэт Олега Винника и его подопечной Виктории Гнатюк, которые исполнили песню "Роксолана".

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