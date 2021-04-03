Дружина музиканта Сергія Бабкіна показала, в якій обстановці вони виховують дітей

Як передає Politeka.net, новим фото Сніжана поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Сніжана і Сергій вже 11 років перебувають у шлюбі. У пари троє дітей-13-річний Артур, 9-річна Веселина і однорічний Єлисей. Від попереднього шлюбу з Лілією Ротань у Бабкіна є син Ілля.

"Наша велика, красива вітальня перетворилася на ігрову. Найулюбленіша іграшка на сьогодні - це 2 маленьких дорожніх валізи і самокат. Але весь цей набір, який ви бачите на фото, теж у щоденній справі", - розповіла Бабкіна.

Також вона зазначила, що вони разом з чоловіком повністю присвячують себе вихованню маленького Єлисея.



"Ми в якийсь момент просто попустилися і розслабилися. Час такий швидкоплинний, діти стрімко виростають. Встигнемо ще пожити в чистоті. Головне - не втратити свою внутрішню дитину", - поділилася Сніжана.

Передплатники висловили свою солідарність зі Сніжаною і розповіли свої історії.

"О Боже, як прекрасно, що всі ми просто люди! Без ось цього перфекціонізму! У нас іноді в дитячій і на кухні - ногу поставити нікуди! Машинки, Лего, гірки, ведмеді. Але зате в цьому стільки життя!", "Теж саме, всі три поверхи завалені іграшками, ліжка книгами", - писали в коментарях під постом.

Варто відзначити, що не так давно Бабкін потрапив у скандал після того, як зізнався, що зрадив дружині. Артист заявив, що з того часу «змінив своє життя», а його дружина зізналася, що пробачила зраду.

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