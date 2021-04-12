Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася своїм образом Елвіса Преслі, і відверто зізналася, що довелося подолати, щоб взяти участь в шоу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Сніжана Бабкіна розмістила кілька фото в образі Елвіса Преслі, в якому виступила на Ліпсінк батлі. А в мікроблозі описала, скільки перешкод довелося подолати, щоб взяти участь в шоу.

Вона пише: "З самого початку ми погодилися брати участь у сімейному батлі Ліпсінк Батл. Це абсолютно наша тема! 🙌. Потім одна операція Сергія, потім друга. Лікар сказав-яскраві софіти небажані в реабілітаційному періоді. І ми відмовляємося від участі в Ліпсігу, через те, що до цього був знімальний день на "Лізі сміху" і свої дозволені софіти СБ вже отримав💡", - зізналася Сніжана.

Далі Сніжана похвалила продюсера розважального шоу, який домовився про зйомки в останній знімальний день. Сніжана згадала, як вже "застрибували в останній вагон" завдяки Володимиру.

"Це шоу не було винятком🤪. "Останній вагон" наш😆", - розповіла дівчина. Вона зізналася, що довелося прямо з літака їхати на репетиції, а потім тренуватися ще в день зйомки.

"Ось це Я розумію вихід із зони комфорту💪. Кайфонули на Максимум😆", - підсумувала Сніжана. І подякувала всім, хто допомагав їй брати участь у шоу.

Шанувальники відгукнулися шквалом позитивних коментарів:

"Геніальна Снежа ❤️😍", "Я дивилася цей випуск) дуже цікаво було)🔥 🔥 🔥", "Супер !!! 🔥 👏 👏 ", "Браво! 👏👏👏", "Круто😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

Відео можна подивитися перегорнувши карусель до кінця:

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