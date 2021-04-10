Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна розповіла про весняне перетворення і поділилася яскравим фото
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Сніжана Бабкіна опублікувала новий пост, в якому поділилася роздумами про те, як може змінюватися людина. Так, на думку Бабкіної, існує два види перетворень, які стають актуальні з приходом весни: від зовнішнього до внутрішнього і навпаки.
Дружина співака пояснила, що в першому випадку мова йде про зміну зачіски, схуднення, новий одяг та інші зміни в зовнішності, які можуть короткочасно порадувати людину.
"Більш ефективний другий спосіб! Від внутрішнього до зовнішнього! Що це таке? Наповнювати і збільшувати свій внутрішній ресурс і енергію, включаючи все навколо. У такому стані притягуються потрібні люди, ситуації, зміцнюється здоров'я, мрії виконуються і т.д", - пояснила Бабкіна.
Цей пост вона супроводила власним фото, яке виглядає по-весняному яскраво і свіжо. На знімку вона позує з мінімумом косметики в квітчастому блакитному платті. В руках у неї невеликий букетик квітів. У такому образі Бабкіна виглядає дуже природно і невимушено.
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Підписники Сніжани тут же відреагували на її пост. При цьому, деякі помітили, що в руках у неї первоцвіти, які в Україні активно закликають охороняти.
"А бережемо первоцвіти?", "Красиво", "нігтики", "Люблю", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Бабкіна пристрасно притулилася до чоловіка в авангардному головному уборі.
А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна вразила знімком з роздягненим чоловіком після скандального зізнання про зради.
Також Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна після зрад чоловіка приголубила музиканта, давши відсіч ненависникам.