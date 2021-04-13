Интимный момент с Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таюне, которую называют его тайной супругой, попал на камеры

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 47-летнего артиста в Инстаграм опубликовали любопытное видео, сделанное во время концерта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Публика жадно ловит крохи информации о личной жизни Винника, о которой тот старается не распространятся. Слухи о том, что Таисия Сватко (настоящее имя Таюне) является супругой "любимца волчиц", появились уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын, который живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию. Это и понятно, ведь ему нужно сохранять статус "холостяка-ловеласа".

Еще одним доказательством романтических отношений Винника с его бэк-вокалисткой, по мнению фанатов, стал его опрометчивый порыв прямо во время выступления. На сцене звучала песня "Возьми меня в свой плен", когда Олег, поддавшись эмоциям, закружил Таюне в танце на глазах у зрителей. Певец нежно обнимал блондинку, не выпуская микрофон из рук.

"Какая красивая пара"; "Красивый танец и пара тоже"; "Красотка🤩", - отреагировали пользователи.

Ранее мы рассказывали, в Сети обсуждают одну из самых удачных фотосессий Таюне. Певица позировала в узком мини-платье молочного оттенка, сверкнув стройными ножками. "Тайная" жена Винника обняла скульптуру, будто вдыхая ее аромат. В подписи автор поста сравнил ее с этой нежной розочкой: "Похожа на цветок 🌹".

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

Как сообщала Politeka, тайная жена Олега Винника ошеломила появлением в полупрозрачном наряде и на каблуках: "Такая худенькая...".