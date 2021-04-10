Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", тщательно скрывает информацию о своей личной жизни, но все утаить от поклонников ему не удалось

Артист завоевал любовь украинок, однако не держит иллюзий, что будет вечно популярным, сообщает Politeka.net. Однако, по словам певца, он не собирается поддерживать спавшее внимание, выставляя напоказ свое "нижнее белье". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Мне кажется это неважно. Как только не будет у тебя того материала. Как только не будет у тебя той любви. Не будет той искры в глазах, того счастья и того запала. Уже ничего не поможет", - признался певец в программе "Жизнь известных людей" (ЖВЛ).

Видимо, поэтому артист хранит свою личную жизнь в секрете.

Однако в сети уже давно рассекретили имя звездной жены, ею оказалась 47-летняя певица Таисия Сватко, выступающая под псевдонимом Таюне. По неофициальным данным, оба познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения. Сейчас известно, что у пары якобы есть общий сын.

Пользователи сети стали обсуждать видео "ЖВЛ":

"Ольга Герасимьюк впервые рассказала о нем в программе "Хочу и буду". Это было давно. Не нашла программу в Ютуб, к сожалению. А так его многие знают давно. Мы вместе учились в Каневе. Всегда был харизматичным. А Тая Таюне его жена давно", "Женат. И очень давно", "Любим-обожаем за человечность. За талант. За возвращение на родную землю".

Отметим, что фанаты творчества Таюне создают страницы, в которых публикуют фото и видео с ней.

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".