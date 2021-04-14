Любимец "вовчиць" Олег Винник растрогал откровением на "Голосі країни"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали новое видео, в котором 47-летний Винник внезапно заговорил о жене (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Во время одного из выпусков участник Сергей Нейчев, вошедший в команду Олега, вышел на сцену со своей молодой супругой, показав красотку на всю страну. Счастливая пара с улыбкой слушала мудрое напутствие от Винника.

"Мне говорят, покажи свою жену - я скажу, кто ты... Ты показал ее на весь мир, и тебя за это уважают, любят. Ты правильно все делаешь. Ты делаешь свое дело, несешь свой крест, ты любишь, главное, что ты любишь - показываешь любовь на сцене", - обратился к Сергею звездный тренер.

"А вы согласны с таким утверждением Олега Винника? Пишите свое мнение в комментариях👇" Полуфинал # голоскраини11 уже в воскресенье в 21:00 на 1+1", - говорится в анонсе.

Пользователи тут же кинулись обсуждать. Личная жизнь Винника всегда была горячей темой. Как известно, артист не распространяется о семье, так как бережет, во-первых, их покой от своей чрезмерной публичности и, во-вторых, сохраняет статус "холостяка-сердцееда". В одном из комментариев пользователи раскрыли имя тайной супруги певца.

"Он все равно никогда свою жену не покажет" - "Олега жена с ним на сцене выступает, на концертах. Это уже давно известно" - "так её зовут Таюне, кто ещё не знает? ) она с ним поёт на бэк-вокале".

Слухи о том, что Таисия Сватко (настоящее имя Таюне) является супругой Винника, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын, который живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".