Известный певец, покоритель "волчиц", тренер "Голосу країни" и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник похвастался как тренирует свои мышцы, кадры облетели Сеть

Как передает Politeka.net, популярный покоритель женских сердец, красавчик Олег Винник нечасто публикует кадры своей жизни для широкой публики. Однако в соцсети Инстаграм существуют фан-странички певца, где можно увидеть фото и видео не только творческих моментов Винника, но и кадры его повседневной жизни.

В этот раз на фан-аккаунте появилось видео из тренажерного зала звезды. Он подкачал большими гантелями свои бицепсы, после чего показал свой "дом на колесах" в котором отдыхает в концертных турах. А также несколько кадров работы на сцене перед концертами.

На видео Винник предстал в своем повседневном образе, джинсах, футболке, кепке... Однако вызвал у женской половины поклонников взрывную реакцию.

Стильный, подкачанный певец вызвал восторг у своих "волчиц", которые собирают любую информацию о своем кумире. В комментариях к видео Виннику написали, какой восторг вызвало видео:

"👏👏👏Браво, Олеже, браво! круто просто супер 🤗🤗🤗🤗😉😉😉😉😉💞💞💞💞💞💞💞💞", "💏💏💖💞💞💞🌟🌟💝💋✌💝💖💏🍹💪💪💙", "Фізкульпривіт Олеже❤️❤️❤️", "💯💯👍💯👍💯💯👍", "Супер!", - написали поклонники.

А вот и само видео с красавчиком:

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