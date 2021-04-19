Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни" та детектив шоу "Маска", потрапив у кадр разом із зірковою красунею

Олег Винник вважається на українській сцені головним серцеїдом, адже більшу частину його аудиторії складають жінки, передає Politeka.net.

До слова, офіційно артист не розповідає, чи перебуває в шлюбі, проте в мережі вже давно ходять чутки про те, що він одружений і у нього є син. Проте, артист любить пофліртувати із зірковими колегами (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, користувачі Мережі обговорили, як співак поводився з Настею Каменських на шоу "Маска" і навіть висловили припущення, що між ними є романтичні стосунки.

Наприклад, в одному з ефірів Винник торкався до артистки, яка сиділа в перуці, і удавав, що щось їсть, вибираючи з її волосся.

"Під час зйомок шоу МАСКА наші детективи були дуже уважними один до одного, допомагали й дбали", - написали автори поста.

А в коментарях стали обговорювати поведінку двох зірок.

"Олег дуже явно і відкрито проявляв свій інтерес до Насті всі глядачі це помітили...", "Куди дивиться Потап?", "Так, у них роман", " Придурки ))) не здивуюся, якщо незабаром буде гучний скандал між цією Настею і Потапом!! Розлучення, поділ і тд... і Винник буде всьому виною...",- шуткують користувачі Мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських і репер Потап довго приховували свої стосунки, і лише у 2019 році відкрито заявили про те, що одружуються. Пара зіграла шикарне весілля, на якому були присутні багато зірок.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".