Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", показав, як готується до фіналу програми
Артист завоював величезну популярність, а більшу частину шанувальників його таланту склала жіноча аудиторія, передає Politeka.net. Артист в одному з інтерв'ю розповів, що не розбиває серця своїх прихильниць, а навпаки своєю творчістю зцілює їх.
Беручи ж участь у зйомках різних проектів, Винник ще більше підігріває інтерес до своєї персони, закохуючи в себе ще більше жінок.
Цього разу співак показав закулісся шоу "Голос країни", де він постав з учасниками своєї команди Сергієм Нейчевим і Галиною Куришко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах всі троє артистів розповіли, що готуються до виступу в півфіналі.
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"Зустрінемося, тому що, бог любить трійцю, і ми і є ця трійця. Серьога, а Трійця є, тому, що у нас є любов", - вимовив співак і разом з Нейчаєвим поцілували Куришко в щоки.
"#Команда співатиме у півфіналі @goloskrainy_official. Приєднуйтесь до нас в ефірі каналу @ 1plus1_ua. Від вас залежить, хто буде боротися за перемогу", - написав співак.
За три години відео зібрало понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Галина і Сергій обидва гідні вокалісти, і гідні перемогти в цьому сезоні, бажаю їм удачі вперед до перемоги", " 😍 удачі вашій команді і тільки перемоги! 🤘 🙏 ", "А якщо є любов, то успіх гарантований !!!!! Чекаємо з нетерпінням! 🔥".
Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".