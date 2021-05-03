Что осталось за кадром

Украинский исполнитель, один из тренеров шоу "Голос країни", Олег Винник показал закулисье проекта

Как передает Politeka.net, кадрами артист поделился на своей странице в Инстарам. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«За кулисами финала [Голос страны]. Мы не могли оставить вас без бэкстейдж суперфинала! Хочется поставить хорошую точку в 11 сезоне», - написал певец.

Как известно, суперфинал 11 сезона шоу «Голос країни» состоялся 25 апреля.

В начале эфира в командах тренеров было по одному участнику: звезда интернета Тёма Паучек в команде MONATIK, «вокалист-душа» Сергей Лазановский в команде DOROFEEVA, парень с уникальным женским голосом Сергей Нейчев в команде Олега Винника, а звезда Ровно Юлия Тимочко - в команде Тины Кароль.

Финал состоялся в три этапа, в каждом из которых шоу покидал один участник.

В результате, по итогам зрительского голосования, победителем 11 сезона шоу стал подопечный Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский.

Олег Винник решил показать, что же происходило во время финала за кулисами шоу.

«Жалко, жалко расставаться с этим проектом. Все хорошее рано или поздно кончается», - сказал Сергей Нейчев.

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